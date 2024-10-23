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Selçuklu gelişim ve teknoloji akademisi’nde eğitimler devam ediyor

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Selçuklu gelişim ve teknoloji akademisi’nde eğitimler devam ediyor
Selçuklu Belediyesi’nin okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan ve Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye programları (SETAP) kapsamında yıl boyunca binlerce öğrenciye hizmet veren Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi eğitimlerini sürdürüyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve  geleceğin donanımlı bireylerinin yetişmesi, yeni yeteneklerin keşfedilmesi için aralıksız olarak eğitimlerini sürdüren Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nde öğrenciler yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor. 

Selçuklu Belediyesi'nin eğitime önemli bir desteği olan Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nde İHA- Mekatronik,Moda Tasarım, Organik Oyuncak Üretim,Siber Güvenlik, Müzik, Fotoğrafçılık, CBS Harita Okur Yazarlığı,Vefa Gençlik,Genç Kalemler Yazarlık ve Hitabet, Köklerden Göklere Tarih,Hat Sanatları, Takı Tasarım atölyeleri olmak üzere 12 farklı kategoride gerçekleştiriliyor. Devam eden eğitimlerden ortaokul ve lise düzeyinde 1048 öğrenci faydalanıyor. 

Başkan Pekyatırmacı: " Akademimiz öğrencilerimize yeni ufuklar açmaya devam ediyor”

Selçuklu Belediyesi olarak Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi ile binlerce çocuğa ve  gence kendilerini  geliştirerek yeni ufuklar belirlemelerinde öncülük ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Gelişim ve Teknoloji Akademimiz yılın her döneminde eğitimlerine devam ediyor ve yoğun bir şekilde ilgi görüyor. Selçuklu Belediyesi olarak araştıran, yeni keşiflere yol açan ve öğrendiklerini hayata uygulayan bir nesil yetiştirme hedefiyle çalışıyoruz. Bu amaçla modern teknolojinin sağladığı tüm imkanları çocuklarımız için seferber ediyoruz. Burada kursiyer hocalarımızın rehberliğinde kendini geliştiren öğrencilerimiz aynı zamanda  ortaya güzel eserler çıkartıyor. Öğrencilerimiz kazandıkları bu donanımlarla hayata farklı bir pencereden bakmayı öğreniyorlar.  Burada bulunan tüm öğrencilerimize atölye faaliyetlerine katıldıkları ve bu güzel çalışmaları ortaya koydukları için teşekkür ediyorum. Onların bu başarılarını görmek bizleri de mutlu ediyor. Tüm öğrencilerimize ve eğitmenlerimize başarılar diliyorum” dedi. 

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #Selçuklu Belediyesi #Başkan Pekyatırmacı

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