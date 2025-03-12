Şeyh Ulema Ovalı 4-6 Yaş Kur’an Kursu’ndan İhtiyaç Sahiplerine Destek

Şeyh Ulema Ovalı 4-6 Yaş Kur'an Kursu Yöneticisi Fatma Zengin, öğreticiler ve ailelerden oluşan bir heyetle Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda kolileri teslim edildi.
Öğrenciler ve ailelerin katkılarıyla hazırlanan yardım kolilerinin kendi mahallelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirten heyet, dört koli gıda yardımının da Türkiye Diyanet Vakfı Karatay Şubesi aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmasını talep etti.
Duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Müftü İmamoğlu, ziyarete katılan 4-6 yaş öğrencileriyle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: Haber Merkezi