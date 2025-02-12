Hülya Koçyiğit ölümden döndü! Yere düşüp kafasını çarptı: Ailesinden Gizlemiş!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, Londra'da yaşadığı talihsiz bir kazayla sevenlerini korkuttu. Alışveriş merkezinde yürürken dengesini kaybederek yere düşen ve kafasını çarpan Koçyiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AVM'de Yere Düşüp Kafasını Çarptı

Geçtiğimiz aylarda Londra'ya giden 77 yaşındaki usta oyuncu, bir alışveriş merkezinde sepetini sürerken aniden ayağı kayarak sırt üstü yere düştü. Şiddetli şekilde kafasını çarpan Koçyiğit, olay anında yanında kimse olmaması nedeniyle zor anlar yaşadı. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarken, ünlü oyuncu ambulansın gelmesini yaklaşık iki saat boyunca bekledi.

"Zor Bir Süreç Geçirdim”

Koçyiğit, yaşadığı kazayı şu sözlerle anlattı:

"Orada uzun süre müdahale edilmesini bekledim. Sağ olsun çevredeki insanlar benimle ilgilendi, yardımcı olmaya çalıştılar. Yanımda ailemden kimse olmadığı için bu süreç benim için oldukça zordu."

Hastaneye kaldırılan usta oyuncuya yapılan tetkiklerde ciddi bir yaralanma olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine Koçyiğit, hastaneden ayrılarak dinlenmek üzere evine geçti.

Ailesinden Gizledi

Ünlü oyuncu, panik yaşamamaları için kazayı kızı Gülşah Alkoçlar ve torunlarından bir süre gizledi. Neyse ki büyük bir sağlık sorunu olmadan süreci atlatan Koçyiğit'in şu an sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi