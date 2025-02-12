Endonezya Devlet Başkanı Subianto: Türkiye ile ortaklığı güçlendirme konusunda kararlıyız

Endonezya Devlet Başkanı Subianto: “Endonezya ve Türkiye arasında ortaklığı güçlendirme konusunda kararlıyız“

Endonezya Devlet Başkanı Subianto, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında, "Endonezya ve Türkiye'nin yüzyıllardır ilişkileri var ve Osmanlı'dan beri bağımız çok güçlü şekilde devam ediyor. Endonezya ve Türkiye arasında ortaklığı güçlendirme konusunda kararlıyız" dedi.

Subianto, Endonezya ve Türkiye arasında savunma sanayi işbirliği çabalarına daha çok destek vermek istediklerini söyledi.

Kaynak: AA