2026 Bilecik’te Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta? Bilecik Merkez Bozüyük Gölpazarı İnhisar Osmaneli Pazaryeri Söğüt ve Yenipazar ilçesi Kurban Bayramı Namazı saati

Bilecik'te Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Bilecik'te kurban bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 06.10'daeda edilecek.
Bilecik İlçelerinde Kurban Bayramı Namazı Saatleri
Merkez: 06.10
Bozüyük: 06.10
Gölpazarı: 06.08
İnhisar: 06.08
Osmaneli: 06.09
Pazaryeri: 06.10
Söğüt: 06.09
Yenipazar: 06.08
Bilecik genelinde bayram sabahı camilerde manevi bir atmosfer yaşanacak. Bayram namazını camide kılmak isteyen vatandaşların, belirtilen saatten önce camilere ulaşmaları tavsiye ediliyor.