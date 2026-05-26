2026 Sincik Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak? Adıyaman Sincik Kurban Bayramı Namazı Vakti

Sincik Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta?
Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra kılınır. 2026 yılı Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre Sincik kurban bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 05.40'da eda edilecek.
Adıyaman İlçelerinde Kurban Bayramı Namazı Saatleri
Adıyaman Merkez: 05.42
Besni: 05.42
Çelikhan: 05.41
Gerger: 05.38
Gölbaşı: 05.44
Kâhta: 05.40
Samsat: 05.41
Sincik: 05.40
Tut: 05.43
Adıyaman genelinde bayram sabahı camilerde manevi bir atmosfer yaşanacak.