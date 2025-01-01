ABD’de araç kalabalığa daldı: 10 ölü 30 yaralı

ABD'nin New Orleans eyaletinin Bourbon Caddesi bölgesinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Polisten yapılan açıklamada, olayda 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, bir kişinin aracını kalabalığın arasına sürdüğü ve insanlara ateş açtığı belirtildi. New Orleans Polis Departmanı, saldırıyı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi. FBI'dan yapılan açıklamada ise "Uluslararası terör saldırısı diyemeyiz, araçta el yapımı patlayıcılar var" denildi.
New Orleans resmi afet hazırlık kurumu ‘NOLA Ready', yaralıların yakın hastanelere kaldırıldığını aktararak, olay yerine yaklaşılmaması uyarısı yaptı.
Kaynak: DHA