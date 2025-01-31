Beyaz Saray: Suriye konusunda bir karar vereceğiz

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin Suriye’den asker çekebileceği haberlerine ilişkin, “Birleşik Devletler ordusunun Başkomutanı olarak, denizaşırı ülkelere asker sevkiyatını her an gözden geçirme hakkını saklı tutmaktadır.“ değerlendirmesini yaptı.
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekip çekmeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtladı.
Leavitt, "ABD kısa süre içinde Suriye'den askerlerini çekmeyi düşünüyor mu?" şeklindeki soruya, "Bu soru dün Başkan'a soruldu ve o da yanıt verdi. Kendisi, Birleşik Devletler ordusunun başkomutanı olarak, denizaşırı ülkelere asker sevkiyatını her an gözden geçirme hakkını saklı tutmaktadır." diye yanıt verdi.
Trump, konuyla ilgili dünkü açıklamasında, Suriye'den asker çekeceğine yönelik bir değerlendirme yapmadan, "Suriye konusunda bir karar vereceğiz. Suriye kendi derdinde. Orada zaten yeterince karışıklık var. Bizim oraya karışmamıza gerek yok." ifadelerini kullanmıştı.
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