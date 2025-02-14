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Bir yargıç daha Trump’ın doğumla vatandaşlık hakkını engelleyen kararnamesini durdurdu

Bir yargıç daha Trump’ın doğumla vatandaşlık hakkını engelleyen kararnamesini durdurdu
ABD’de bir yargıç daha Başkan Donald Trump’ın ülkede doğan çocukların vatandaşlık hakkı elde etmesini engelleyen kararnamesine karşı ihtiyati tedbir kararı aldı.

ABD Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Leo Sorokin, Trump'ın ABD'de doğan çocuklara vatandaşlık verilmesi uygulamasını durduran kararnamesine karşı 18 Demokrat eyalet savcısı tarafından açılan davayı karara bağladı.

Sorokin, 31 sayfalık kararında, doğuştan vatandaşlık hakkının anayasada geniş bir şekilde tanımlandığını ve ABD'de doğan bebeklerin de bu haktan faydalanabileceğini belirtti.

Trump'ın bu kararnamesine karşı ihtiyati tedbir kararı alan Sorokin, kararnameyi durduran dördüncü yargıç oldu.

Demokrat başsavcılar ise karara ilişkin yaptıkları ortak basın açıklamasında, "Başkan Trump yasaların üstünde olduğuna inanıyor olabilir ama bugünkü ihtiyati tedbir kararı, açık bir mesaj veriyor. O (Trump) bir kral değil ve Anayasa'yı yeniden yazamaz." ifadelerini kullandı.

ABD'de doğumla vatandaşlık hakkı

Trump, yemin töreninin yapıldığı 20 Ocak'ta, ülkede doğan çocukların otomatik vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemeyi kaldıran kararnameyi imzalamıştı.

Kararnameye karşı 18 Demokrat eyalet savcısı dava açmıştı.

Seattle Bölge Yargıcı, 23 Ocak'ta Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkı elde edilmesini engelleyen kararnamesini "anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle geçici olarak durdurmuştu.

Maryland eyaletinde bir yargıç ise 6 Şubat'ta Trump'ın vatandaşlık kararnamesine karşı ülke çapında ihtiyati tedbir kararı almıştı.

ABD'de her yıl yaklaşık 150 bin çocuk, ülke sınırları içinde doğduğu için ABD vatandaşı olma hakkını elde ediyor.

Kaynak: AA

  • #ABD

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