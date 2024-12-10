Esad’ın hapishanelerinde neler yaşandı? 157 bin mahkum, 72 çeşit işkence

Suriye’de rejimle özdeşleşen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi, yıllardır “İnsan Mezbahası“ olarak biliniyor. İnsan hakları örgütleri, rejimin hapishanelerde uyguladığı 72 farklı işkence yöntemini belgeledi. Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş boyunca en az 15 bin kişinin işkence altında yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Şam’ı ele geçiren rejim karşıtı güçler, Sednaya Hapishanesi’nin yeraltı hücrelerinde mahsur kalan mahkumlara ulaşmak için haritalara bakarak binanın yapısını çözmeye çalışıyor. Peki geçmişten bugüne Esad’ın işkence merkezlerinde neler yaşandı?

Suriye'de rejimle özdeşleşen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi, muhalifler mahkumları serbest bırakıncaya dek iç savaş boyunca en az 157 bin tutukluya ev sahipliği yaptı.

Şam'ı ele geçiren rejim karşıtı güçler, Sednaya Hapishanesi'nde bulunamayan mahkumlara ulaşmak için haritalara bakarak binanın yapısını çözmeye ve yeraltı hücrelerindeki tutukluları kurtarmaya çalışıyor.

Şam'daki muhalif yetkililer, bazıları havalandırma yetersizliğinden dolayı "neredeyse boğulma tehlikesiyle karşı karşıya" olan kayıp yaklaşık 100 bin tutuklunun serbest bırakılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Peki geçmişten bugüne Esad'ın işkence merkezlerinde neler yaşandı?

15 BİN KİŞİ İŞKENCE ALTINDA ÖLDÜ

Suriye İnsan Hakları Ağı, 2011'de Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından 157 binden fazla kişinin tutuklandığını açıkladı. Bunlar arasında 5 bin 274 çocuk ve 10 bin 221 kadın da var. Ayrıca, bu süre zarfında 15 binden fazla kişinin işkence altında öldüğü iddia ediliyor.

Hapishanelerden birinin içinden gelen yeni görüntülerde, kemikleri kırmak ve mahkumları infaz etmek için kullanılmış gibi görünen, ortaçağa özgü bir vücut presi görülüyor.

72 FARKLI İŞKENCE

İnsan hakları ağı, rejimin 72 farklı işkence yöntemini belgeledi.

Bunlar arasında cinsel organları elektrikle kesmek veya ağırlık asmak; yağ, metal çubuklar, barut veya yanıcı böcek ilaçları ile yakmak; kafaları bir duvar ile hapishane hücresinin kapısı arasında ezmek; vücutlara iğne veya metal iğneler sokmak; tutukluları giysi, banyo, tuvalet olanaklarından mahrum bırakmak vb. yer alıyor.

SEDNAYA HAPİSHANESİ'NDE NE OLDU?

Şam'ın dışında bulunan bu yer, bir tepede yer alıyor ve 1,4 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor.

2017 tarihli bir Uluslararası Af Örgütü raporu, Sednaya'da binlerce kişinin toplu olarak asıldığını tespit etti.

Hapishane bu olayın ardından, "İnsan Mezbahası" olarak nitelendirdi.

BİNLERCE KİŞİ İDAM EDİLDİ

Her hafta 20 ila 50 kişi, genellikle pazartesi ve çarşamba geceleri öldürülüyordu.

Uluslararası Af Örgütü, Eylül 2011 ile Aralık 2015 arasında 5 bin ila 13 bin kişinin idam edildiğini tahmin ediyor.

İNSAN MEZBAHASINDA BİR GÜN

Hayatta kalanlar yoğun acılara katlandılar. Gözleri sürekli bağlıydı, havalandırma deliklerinden ve borulardan gelen dayak ve çığlık seslerini duyabiliyorlardı.

YERALTI HÜCRELERİ

Bazı mahkumlar, 2,5 metreye 1,5 metre boyutlarında, tek kişilik olarak tasarlanmış dondurucu hücrelerde yer altında tutuldular, ancak aynı anda 15 kişiye kadar yer sağlanabiliyordu.

REJİM ASKERLERİNE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Muhalif yetkililer, sosyal medya üzerinden, Esad rejimindeki eski askerlere ve cezaevi çalışanlarına, elektronik yeraltı kapılarının kodlarını vermeleri çağrısında bulundu.

SURİYELİLER YAKINLARINI ARIYOR

Hapishaneler boşaldıkça, her yerdeki Suriyeliler sevdiklerinden, birçoğu yıllardır kayıp olanlardan haber almak için çaresizce çırpınıyor.

Kaynak: Haber Merkezi