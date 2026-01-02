GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail 2025’te 42 gazeteciyi gözaltına aldı

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail ordusunun 2025’te işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve İsrail sınırları içinde Filistinlilerin yoğun yaşadığı bölgelerde 8’i kadın 42 gazeteciyi gözaltına aldığını açıkladı.

Sendikanın yayınladığı raporda, İsrail'in sistematik şekilde gazetecileri hedef almaya, keyfi ve idari gözaltı, darp, uzaklaştırma, ekipmanlara el koyma ve zorla sorgulama gibi uygulamalara devam ettiği belirtilerek, bunun "haber takibini susturma ve ulusal medya yapısını kırma girişimi" çabasının bir parçası olduğuna işaret edildi.

Sendikanın özgürlükler komitesinin hazırladığı raporda, İsrail'in gözaltı politikasında tehlikeli bir yükseliş yaşandığı belirtilerek, yayın etkisi yüksek gazetecilerin hedef alındığı ve suçlama yöneltilmeden "idari tutukluluk" uygulamasının genişletildiği, ayrıca fiziksel ve psikolojik şiddetin bir baskı aracı olarak kullanıldığı ifade edildi.

Raporda, İsrail ordusunun 2025'te işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve İsrail sınırları içinde Filistinlilerin yoğun yaşadığı bölgelerde 8'i kadın 42 gazeteciyi gözaltına aldığı bildirildi.

Suçlama yöneltilmeden uygulanan idari gözaltının "en tehlikeli yöntemlerden" biri olarak nitelendiği raporda, bu durumun gazetecileri "süresiz fikir esirine" dönüştürdüğü aktarıldı.

Raporda ayrıca gazetecilerin darbedildiği, yerde sürüklendiği, silahla tehdit edildiği ve ekipmanlarına el konularak mesleki faaliyetlerinin felç edildiği belirtilerek, uluslararası topluma İsrailli yetkililerin hesap vermesi için acil müdahale çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

