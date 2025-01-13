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Hırvatistan’da cumhurbaşkanı seçimi: Milanovic zaferini ilan etti

Hırvatistan’da cumhurbaşkanı seçimi: Milanovic zaferini ilan etti
Hırvatistan’da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Sosyal Demokrat Partinin desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, “Bu zaferi, son 5 yıldaki çalışmalarımın bir onayı ve insanların bana duyduğu güvenin bir ifadesi olarak görüyorum“ dedi.

Devlet Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, yerel saatle 19.00'da oy verme işleminin sona erdiği Hırvatistan'da sandıkların yüzde 99'undan fazlasının sayıldığı belirtildi.

Açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre, ikinci turda mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in yüzde 74,66 oy alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçildiği ifade edildi.

Milanovic, destekçilerine yönelik yaptığı "zafer" konuşmasında, vatandaşların açıkça ne düşündüğünü sandıkta söylediğini dile getirdi.

Zaferini ilan eden Milanovic, kendisi için büyük bir gün olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bu zaferi, son 5 yıldaki çalışmalarımın bir onayı ve insanların bana duyduğu güvenin bir ifadesi olarak görüyorum. Aynı zamanda bu, devlet meselelerini dinlemeleri gerekenlere halkın güçlü bir mesajıdır. Ben anayasaya bağlı kalacağım. Bir kez daha çağrıda bulunuyorum, yetki istemiyorum, bu bir güç meselesi değil, bir görev meselesidir. Görevim eşit bir şekilde hareket etmektir çünkü anayasa bunu emrediyor. Dış politika konusunda işbirliği şart, Ulusal Güvenlik Konseyi 3 yıldır toplanmadı, bu benim tercihim değildi."

Eski Eğitim Bakanı Primorac oyların yüzde 25,34'ünü aldı

Avrupa fonlarının sonsuza kadar gelmeyeceğini ifade eden Milanovic, kaynakları doğru kullanmaları gerektiğini söyledi.

Başbakan Andrej Plenkovic'e baskı yapmak istemediğini dile getiren Milanovic, "Ancak hayal ettiğimiz Hırvatistan için konuşmamız gerekecek." dedi.

Milanovic'in rakibi, iktidardaki merkez sağ Hırvat Demokrat Birliğinin adayı eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac ise oyların yüzde 25,34'ünü aldı.

Primorac, yaptığı açıklamada, kendisine destek veren Başbakan Andrej Plenkovic ve seçmenlere teşekkür etti.

Elinden geleni yaptığını belirten Primorac, "Daha iyi, farklı, gururlu bir Hırvatistan vizyonu sundum. Programımla, Hırvatistan'ın daha iyisini hak ettiğine dair bir mesaj göndermek istedim. Onur, haysiyet, ahlak, gurur gibi değerler her şeyden daha değerlidir. Zoran Milanovic ile benim aramda farklı manevi ve ahlaki değerler, ayrıca vatanımızın geleceğiyle ilgili farklı görüşler var. Vatandaşlar kararlarını demokratik bir şekilde verdiler ve buna saygı duyulmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

  • #Hırvatistan #Seçim

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