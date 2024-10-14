İtalya Başbakanı Meloni: İsrail’in saldırıları kabul edilemez
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu’ya Tel Aviv’in Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerine saldırmasının ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerine yönelik saldırı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu aradı.
İtalyan hükümetinden yapılan açıklamada, "Başbakan Meloni, UNIFIL'in İsrail silahlı kuvvetleri tarafından saldırıya uğramasının kabul edilemez olduğunu tekrarladı ve misyonun bölgesel istikrara katkıda bulunmak amacıyla BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yetkisi doğrultusunda hareket ettiğini anımsattı. UNIFIL personelinin güvenliğinin her zaman garanti altına alınmasının mutlak gerekliliğini belirtti” denildi.
Açıklamada, Meloni'nin, 1701 sayılı BMGK kararının tam olarak uygulanması yoluyla İsrail-Lübnan sınırının istikrara kavuşturulmasına katkıda bulunulabileceği ve yerinden edilen insanların evlerine dönüşünün garanti altına alınabileceği konusunda İtalya'nın taahhüdünü yinelediği de ifade edildi.
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