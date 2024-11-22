Katil İsrail’in bıraktığı konserveler 15 çocuk ve bir kadını zehirledi
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İsrail ordusunun Gazze kenti doğusuna bıraktığı konserve yiyecekleri yiyen 15 çocuk ve bir kadının zehirlendiği öğrenildi.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal ordusunun Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi doğusunda daha önce düzenlediği kara saldırıları esnasında geride bıraktığı konserve yiyecekleri yiyen 15 çocuk ve bir kadın zehirlendi" bilgisi paylaşıldı.
Filistinlilerin, bulabilecekleri her türlü konserve yiyecek veya gıdayı, özellikle de süt ürünlerini yemenin tehlikesi konusunda uyarıldığı açıklamada, İsrail ordusunun, yiyenlere zarar vermek amacıyla bozulmuş gıda maddelerini kasıtlı olarak bırakabileceğine işaret edildi.
Açıklamada, zehirlenen kişilerin durumuna ilişkin bilgiye yer verilmedi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 56 Filistinli öldü, 104 bin 268 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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