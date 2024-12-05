Katil İsrail Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 11 kez ihlal etti

Katil İsrail, Lübnan’ın güneyindeki bölgeleri hedef alarak ve başkent Beyrut semalarında savaş uçakları uçurarak Lübnan ile ateşkes anlaşmasını 11 kez ihlal etti.

İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasının 8. gününde, anlaşmaya yönelik ihlallerini sürdürdü.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti semalarında alçak irtifada uçtu.

Güneydeki Nebatiye'ye bağlı Mercayun ovasına bir top mermisi düştü, İsrail ordusu, Mercayun'a bağlı el-Hıyam beldesinde binaları havaya uçurdu. Şiddetli patlamalar civar bölgelerden de duyuldu.

İsrail ordusu, el-Hıyam ve Kefr Kila beldelerine orta ve ağır otomatik silahlarla ateş açtı, Kefr Kila sınırını da topçu ateşine tuttu.

Bugün sabah saatlerinden beri ateşkesi 11 kez ihlal eden İsrail ordusu, böylece 27 Kasım'dan bu yana toplam 128 ihlale imza atmış oldu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut semalarında ve güney bölgelerinde İsrail savaş uçakları alçak uçuş yaptı.

Katil İsrail'den Lübnanlılara güneydeki 62 beldeye "dönmeme" uyarısı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerinden edilen Lübnanlılara "bir sonraki uyarıya kadar" Lübnan'ın güneyindeki 62 beldeye geri dönmeme uyarısında bulundu.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

İsrail'in "Hizbullah'tan gelen tehditleri" bahane ederek ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği saldırılarda 14 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

Katil ⁠⁠⁠İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 4 bin 47 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 4 bin 37 kişi öldü, 16 bin 638 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.

Kaynak: AA