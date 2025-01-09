Kızılhaç: Türkiye ile iş birliğinde yeni bir sayfa açmayı heyecanla bekliyoruz
Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Türkiye ile iş birliğinde yeni bir sayfa açmayı heyecanla beklediğini söyledi.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Başkan Mirjana Spoljaric Egger'in Ankara'ya ilk ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Egger'in, Lübnan ve Suriye'nin ardından Türkiye'yi ziyaret ettiği, Dışişleri Bakanlığı ve Türk Kızılay yetkilileriyle görüştüğü belirtilen açıklamada, "Ziyaret, tüm dünyada çatışma bölgelerinde yaşanan acıları azaltmada insani yardımın ve uluslararası insancıl hukukun üstlendiği hayati role dikkatleri çekmek için bir fırsat oldu." ifadelerine yer verildi.
"Türkiye, acıları azaltma açısından kritik bir rol oynuyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Egger, "ICRC ile Türkiye arasındaki iş birliğinde yeni bir sayfa açmayı heyecanla bekliyorum. Tüm dünyada sivil yaşamında feci bir bilanço getiren bunca çatışma devam ederken Türkiye, acıları azaltma ve uluslararası insancıl hukuka saygıyı güçlendirme açısından uzun zamandır kritik bir rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.
Türk Kızılay ile sağlam bir iş birliği ilişkisi içinde olmalarının önemine işaret eden Egger, "Nitekim işbirliğimizi daha da derinleştireceğimizi umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”