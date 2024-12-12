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Lübnan’dan İsrail’e ateşkes uyarısı

Lübnan’dan İsrail’e ateşkes uyarısı
Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail’in ateşkesi ihlal eden saldırılarının durdurulması çağrısı yaptı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin ofisinden İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hıyam beldesini hedef alması ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ateşkes kararının uygulanması için Lübnan ordusunun Hıyam ve Mercayun bölgelerinde konuşlanmaya başlamasının üzerinden yalnızca 24 geçmesinin ardından düşman İsrail'in Hıyam beldesine düzenlediği saldırılarda ölenler ve yaralananlar oldu” denildi.

Açıklamada, ateşkese destek veren ülkelere İsrail saldırıları karşısında net tavır alma ve İsrail saldırılarını durdurma çağrısı yapıldı. İsrail ihlallerinin ateşkesin uygulanmasını izleme komitesi tarafından ele alınması gerektiği kaydedilen açıklamada, bu ihlallerin tekrar işlenmesinin önüne geçilmesinin gerekliliği de aktarıldı.

Kaynak: DHA

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