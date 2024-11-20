Soykırımcı Netanyahu Gazze’yi ikiye bölen Netzarim Koridoru’na gitti
Katil Başbakan Netanyahu, Gazze Şeridi’ni ikiye bölen Netzarim Koridoru’na giderek bölgeyi işgal eden askerlerle bir araya geldi.
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar da eşlik etti.
Bölgeyi işgal eden İsrail askerleriyle bir araya gelen Netanyahu burada yaptığı açıklamada, saldırılar bittikten sonra Hamas'ın Gazze'yi "yönetmeyeceğini" savundu.
Filistinliler bölgelerine geri dönemiyor!
Basın Ofisinden paylaşılan görüntüde, Gazze'deki yıkımı ve İsrail ordusunun saldırısı sonrası bir bölgeden yükselen dumanları gösteren anlara da yer verildi.
Netzarim Koridoru, Gazze'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı koparmış durumda.
İsrail ordusunun her geçen gün genişlettiği bu koridor nedeniyle kuzeyde yerinden olan ve güneye göç etmek zorunda kalan Filistinliler bölgelerine geri dönemiyor.
Netanyahu, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes için yapılan dolaylı müzakerelerde mutabakat için İsrail askerlerinin Netzarim'deki işgalinin kalıcı olması şartını getirmişti.
Kaynak: AA
#İsrail’in Gazze Soykırımı#Filistin - İsrail Çatışması#İsrail#Netanyahu
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”