Trump: DSÖ’ye tekrar üye olmayı düşünebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) yeniden dahil olabileceğinin sinyalini verdi.
Las Vegas'ta katıldığı mitingde konuşan Trump, resmi görevine başladığı ilk gün imzaladığı bir kararnameyle çekildiğini açıkladığı DSÖ'ye, ''ABD'nin tekrar dönebileceği'' yönünde ifadeler kullandı.
Trump, "DSÖ'den çekildim, orada yılda 500 milyon dolar ödüyorduk ve Çin çok daha büyük nüfusuna rağmen 39 milyon dolar ödüyordu ama belki tekrar üye olmayı düşünebiliriz" diye konuştu.
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, 22 Ocak'ta Trump'a, DSÖ'den çekilme kararını gözden geçirmesi çağrısında bulunmuştu.
Trump'ın DSÖ'den ayrılma kararı
ABD Başkanı Trump, göreve gelmesinin hemen ardından, ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu DSÖ'den çekilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.
Kararname metninde, ABD'nin çekilmesinin nedenleri olarak, "örgütün Wuhan, Çin ve diğer küresel sağlık krizlerinden kaynaklanan COVID-19 salgınını kötü yönetmesi, acilen ihtiyaç duyulan reformları benimsememesi ve DSÖ'nün, üye devletlerin uygunsuz siyasi etkisine karşı bağımsızlığını koruyamaması" gösterilmişti.
Metinde ayrıca DSÖ'nün, ABD'den "haksız yere ağır ödemeler talep etmeyi sürdürdüğü" belirtilmişti.
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