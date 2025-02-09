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Türk Kızılay’dan Suriye’deki ihtiyaç sahibi ailelere kışlık yardım

Türk Kızılay’dan Suriye’deki ihtiyaç sahibi ailelere kışlık yardım
Türk Kızılay, Suriye’nin başkenti Şam ile Kuneytra ilinde yaşayan 1250 ihtiyaç sahibi aileye kışlık yardım gönderdi.

Türk Kızılay, başkent Şam'ın Kudseyya Mahallesi'nde yardım programı düzenledi.

Programa, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu katıldı.

Büyükelçi Köroğlu, Şam'da Çerkeslerin yaşadığı mahallede yardım çalışmaları başlatıldığını söyledi.

İhtiyaç sahibi Çerkeslere kış yardımı yapıldığını ifade eden Köroğlu, "Suriye'nin genelinde yardım yaptığımız noktalardan biri de Çerkeslerin yaşadığı Kudseyya Mahallesi'dir. Burada 600'e yakın gıda ve battaniye dağıtıldı. Bu çerçevede yardımlarımız devam edecek." dedi.

Türk Kızılay Suriye Delegasyonu Başkanı Ferhat Sürmeli, Çerkeslerin yaşadığı 750'si Kuneytra iline bağlı Selam ilçesinde, 500'ü ise başkent Şam'ın Kudseyya Mahallesi'nde toplam 1250 gıda kolisi ve battaniye yardımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yardımların, bölgedeki yerel ihtiyaçları karşılamayı amaçladığını belirten Sürmeli, Türk Kızılayın, özellikle zor durumda olan ailelere destek sağlamak için çalışmalarına devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kudseyya Mahallesi'nden Ridad Şevke, Türk halkına ve hükümetine yapılan yardımdan dolayı teşekkür ederek, "Allah işlerini rast getirsin. Memleketlerini korusun. Bizim yaşadığımız durumu ve savaşı Rabb'im onlara yaşatmasın." dedi.

Kaynak: AA

  • #Kızılay #Suriye #Gıda

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