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Türkiye’den ABD’ye taziye mesajı

Türkiye’den ABD’ye taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Louisana eyaletindeki New Orleans şehrinde düzenlenen saldırı dolayısıyla taziye dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, New Orleans'taki saldırıdan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Açıklamada, saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılması ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesi temenni edildi.

ABD'de bir araç, kalabalığa daldı: En az 10 ölü

New Orleans polisi, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldığını, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, en az 35 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, sosyal medya hesabı X'ten yayımladığı mesajında, ölümcül olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak nitelendirmiş ve olayın kurbanları için dua edilmesini istemişti.

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, gazetecilere açıklamasında, "New Orleans şehrinin bir terör saldırısından etkilendiğini biliyoruz." diyerek olayın soruşturulduğunu belirtmişti.

FBI'dan konuya ilişkin açıklamalar

FBI'dan yapılan yazılı açıklamada, Bourbon Caddesi'nde kalabalığın üzerine araç süren kişinin, yerel kolluk kuvvetleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirilmişti.

FBI'ın soruşturmayı üstlendiği belirtilen açıklamada, "Ortaklarımızla beraber bu olayı terör saldırısı olarak soruşturacağız." ifadesi kullanılmıştı.

Olay yerinde ilk açıklamayı yapan FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, bunun bir terör saldırısı olmadığını dile getirmişti.

Duncan, olayı soruşturan yetkililerin, kaza mahallinde el yapımı patlayıcılar bulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

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