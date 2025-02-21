Doç. Dr. Atay; “Başarılı bir organizasyonda bir araya geldik’’

Doç. Dr. Salim Atay, gençlerin Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İKAF'25'e oldukça ilgi göstermesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Çok sayıda firmanın katılımıyla başarılı bir organizasyonda bir araya geldiklerini ifade eden Atay, "20-24 yaş grubunu hedefleyen bir ekosistemimiz vardı. Geçen yıl itibarıyla Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu kapsamında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda ikinci bir çalışma grubu kuruldu: Mesleki Eğitimden İstihdama Geçiş. 14-19 yaş grubunu hedefleyen bir çalışma grubu kuruldu. Bu çalışma grubu 7 ana politika içeriyor. 22 tedbirimiz var, bunlarla eylem planımızı deklare ettik. 20'den fazla kurumla birlikte çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki 3 yıl içerisinde mesleki eğitimden istihdama geçişi de 14-19 yaş grubu istihdamda da ciddi bir ilerleme kaydetmeyi planlıyoruz” dedi.
Atay, Türkiye'nin Akdeniz Havzası'nda 20 - 24 yaş grubunda işsizlik oranında en iyi ülke olduğunu belirterek "Geçen yıl yaşadığımız birtakım enflasyon, faiz gibi negatif, olumsuz şeylere rağmen bunu başardık; istihdam artmaya, ülke büyümeye devam etti. İnşallah bu yıl çok daha başarılı bir performans sergilenecek ve 20-24 yaş grubunda yakaladığımız bu yüksek performansı 14-19 yaşa da genelleyebildiğimizde 14-24 yaş grubunda Akdeniz'in en iyi ülkesi olmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da dünyanın en iyi ülkeleri arasına girmeyi planlıyoruz” ifadesini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi