KMÜ’de kültür ve lezzet buluşması

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı, kültür ve gastronomiyi buluşturan anlamlı bir etkinliğe imza attı.
"Dil öğretimi kültür öğretimidir.” gerçeğinden hareketle TÖMER tarafından yürütülen kültür aktarımı faaliyetleri kapsamında öğrenciler, Aşçılık Programının uygulama mutfağını ziyaret etti. Etkinlikte, Öğretim Görevlisi Ali İhsan Uygun ve öğrencileri, TÖMER kursiyerlerine Türk mutfağının seçkin lezzetlerini uygulamalı olarak tanıttı.
Programa TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Halil Bunsuz ile Öğr. Gör. Dr. Funda Özdemir de katıldı. Katılımcılar, mutfak uygulamaları sırasında hem öğrenme hem eğlenme hem de dil pratiği yapma fırsatı buldu.
Etkinlikte öğrenciler, Türk mutfağının zenginliğini yakından tanıma imkânı elde ederken, hazırlanan yemeklerin tadına bakarak kültürel deneyimlerini pekiştirdi. Farklı disiplinlerin iş birliğiyle gerçekleştirilen program, kültür aktarımının etkili bir örneği olarak dikkat çekti.
