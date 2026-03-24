Konya Teknik Üniversitesi’nde Geleneksel Bayramlaşma Töreni düzenlendi

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN)'nde geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni, üniversite yönetimi ile akademik ve idari personelin katılımıyla Gelişim Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Samimi ve sıcak bir atmosferde düzenlenen programa, KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik de katılarak üniversite personeliyle bayram sevincini paylaştı.Bayramlaşma programına, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurettin Çetinkaya, aynı zamanda Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Ali Köken, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Servet Kıran, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mevlüt Uyan, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Altın, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Murat Oral, Prof. Dr. Bayram Akdemir, Osman Deniz Şimşek, Genel Sekreter Kamil Gök ile daire başkanları katıldı. Akademik ve idari personelin yoğun ilgi gösterdiği program, üniversite camiasını bir araya getirdi.

KURUMSAL BAŞARIDA EKİP RUHUNA VURGU

Rektör Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren, toplumsal bağları pekiştiren özel günler olduğunu ifade etti. Üniversitenin kurumsal başarısında ekip ruhunun ve ortak çalışma kültürünün belirleyici bir rol oynadığını vurgulayan Çelik, özverili çalışmaları dolayısıyla tüm akademik ve idari personele teşekkür ederek bayramlarını kutladı.KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, programa katılan personelin bayramını tek tek tebrik ederek davetlilerle yakından ilgilendi ve sohbet etti.

Bayramlaşma programı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Katılımcılar, bayram coşkusunu üniversite camiası olarak bir arada paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

(Ali Asım Erdem)