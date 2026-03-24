GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,04
EURO
52,18
STERLİN
60,48
GRAM
6.751,42
ÇEYREK
11.680,17
YARIM ALTIN
22.820,22
CUMHURİYET ALTINI
45.302,87
EĞİTİM Haberleri

Konya Teknik Üniversitesi’nde Geleneksel Bayramlaşma Töreni düzenlendi

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya Teknik Üniversitesi’nde Geleneksel Bayramlaşma Töreni düzenlendi
Konya Teknik Üniversitesi’nde geleneksel bayramlaşma töreni, Rektör Prof. Dr. Osman Nuri Çelik ve akademik ile idari personelin katılımıyla Gelişim Yerleşkesi’nde gerçekleşti; programda birlik, beraberlik ve ekip ruhuna vurgu yapıldı.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN)'nde geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni, üniversite yönetimi ile akademik ve idari personelin katılımıyla Gelişim Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Samimi ve sıcak bir atmosferde düzenlenen programa, KTÜN Rektörü  Prof. Dr. Osman Nuri Çelik de katılarak üniversite personeliyle bayram sevincini paylaştı.Bayramlaşma programına, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurettin Çetinkaya, aynı zamanda Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Ali Köken, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Servet Kıran, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mevlüt Uyan, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Altın, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Murat Oral, Prof. Dr. Bayram Akdemir, Osman Deniz Şimşek, Genel Sekreter Kamil Gök ile daire başkanları katıldı. Akademik ve idari personelin yoğun ilgi gösterdiği program, üniversite camiasını bir araya getirdi.

KURUMSAL BAŞARIDA EKİP RUHUNA VURGU

Rektör Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren, toplumsal bağları pekiştiren özel günler olduğunu ifade etti. Üniversitenin kurumsal başarısında ekip ruhunun ve ortak çalışma kültürünün belirleyici bir rol oynadığını vurgulayan Çelik, özverili çalışmaları dolayısıyla tüm akademik ve idari personele teşekkür ederek bayramlarını kutladı.KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, programa katılan personelin bayramını tek tek tebrik ederek davetlilerle yakından ilgilendi ve sohbet etti.

Bayramlaşma programı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Katılımcılar, bayram coşkusunu üniversite camiası olarak bir arada paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER