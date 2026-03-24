“Ekoloji Elçiler’’ Projesi ile çocuklar doğayı koruma bilinci kazanıyor

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin değer temelli ve bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda Konya Valiliği himayelerinde, Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Ekoloji Elçileri” projesi, öğrencileri doğayla buluşturmaya devam ediyor.
Proje kapsamında öğrenciler, yalnızca çevre hakkında bilgi edinmekle kalmıyor; doğayı koruma sorumluluğunu yaparak ve yaşayarak öğrenme yaklaşımıyla deneyimliyor. Okullarda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, tohum ekimi ve bitki yetiştirme çalışmalarıyla doğanın üretim döngüsünü yakından gözlemliyor, kuşlar için yemlikler hazırlıyor, doğal yaşamı destekleyen uygulamalar gerçekleştiriyor.
Geri dönüşüm temalı çalışmalar ise projenin diğer önemli bir ayağını oluşturuyor. Öğrenciler atık materyalleri yeniden değerlendirerek böcek otelleri, kuş yuvaları ve doğa dostu üretimler tasarlıyor. Bu çalışmalar sayesinde hem geri dönüşüm bilinci gelişmiş oluyor hem de doğadaki canlıların yaşam alanlarının korunmasına katkı sağlanmış oluyor.
Çevrenin bilimsel bir bakış açısıyla keşfedilmesine imkân tanıyan projeyle öğrenciler, yalnızca çevreyi tanımakla kalmıyor; sorumluluk alma, iş birliği yapma, empati kurma ve sürdürülebilir yaşam bilinci geliştirme gibi önemli beceriler de kazanıyor.
