LGS başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 14 Haziran’da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuruları, 10 Nisan’a kadar “e-Okul“ üzerinden yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı.

Katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav için başvurular, 10 Nisan'a kadar "e-Okul" üzerinden yapılacak. Resmi ve özel ortaokul öğrencilerinin başvuruları, öğrenci velisi tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Okul müdürlükleri de başvuru sürecinde öğrenciler ve velilere rehberlik edecek. Başvurular, okul müdürlüklerince 13 Nisan'a kadar onaylanacak.

Yurt dışında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler de kılavuzda yer alan esaslar doğrultusunda başvurularını yapabilecek.

Bu öğrencilerin başvuru belgeleri, büyükelçilikler veya başkonsolosluklar aracılığıyla 10 Nisan'a kadar ilgili e-posta adresine iletilecek. Belgelerin asılları ise en geç 17 Nisan'a kadar MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaşacak şekilde gönderilecek.

Öğrenciler başvuru durumlarını elektronik ortam üzerinden takip edebilecek.

İki oturum arasında beslenme paketi verilecek

Kılavuza göre, bu yıl ilk kez iki oturum arasında öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su içeren beslenme paketi dağıtılacak.

Beslenme paketi, yalnızca sınav başvurusu sırasında velisi tarafından talep edilen öğrencilere verilecek.

Bu kapsamda veli talebi ve rızası başvuru esnasında alınacak, beslenme paketinin içeriği de sınav başvuru ekranında ve başvuru onay belgesinde yer alacak.

Görme yetersizliği olan öğrenciler için düzenleme

Kılavuzda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için uygulanacak tedbirler de ayrıntılı biçimde düzenlendi.

Görme yetersizliği olan öğrenciler arasında yer alan, az gören öğrenciler tek kişilik salonda sınava alınacak ve bu öğrencilere 20 dakika ek süre verilecek.

Ayrıca öğrencinin eğitsel performansına göre Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürlüğünce üç farklı uygulamadan biri tercih edilebilecek.

Az gören öğrencilerin başarı puanı, soru muafiyeti uygulanmaksızın tüm sorular üzerinden hesaplanacak.

Total düzeyde görme yetersizliği olan öğrenciler ise okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve bu öğrencilere de 20 dakika ek süre verilecek. Bu öğrenciler için sınavda resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer sorular yer alacak, merkezi sınav puanı yine tüm sorular üzerinden hesaplanacak.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için sınav tedbir hizmetleri ise başvuru sürecinde okul müdürlükleri ve RAM'lar aracılığıyla yürütülecek.

Kılavuza göre öğrencilerin sınav giriş belgelerinde, kimlik bilgilerinin yanı sıra sınavda alacakları tedbir hizmeti bilgileri de yer alacak.

Sınavın kapsamı

LGS kapsamındaki merkezi sınavda, 8'inci sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınacak.

Sorular, öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanacak.

Birinci oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak.

Giriş belgeleri 3 Haziran'da açıklanacak

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.

Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA