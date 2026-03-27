Konya’da eğitime 43 Milyon TL’lik büyük destek

Konya’da Mart ayı kapsamında 19 bin 329 öğrenciye toplam 43 milyon 316 bin TL tutarında eğitim desteği hesaplara yatırıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mart ayına ilişkin eğitim destek ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

19 BİN 329 ÖĞRENCİ DESTEKTEN YARARLANDI

Konya genelinde yürütülen destek programı kapsamında 19 bin 329 öğrenciye toplam 43 milyon 316 bin TL ödeme yapıldı. Öğrencilere yönelik sosyal desteklerin sürdüğünü ifade eden Altay, gençlerin eğitimlerini daha rahat şartlarda sürdürebilmeleri amacıyla çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirtti. Yapılan ödemelerin öğrencilerle birlikte aile bütçelerine de katkı sunduğu kaydedildi. Altay, açıklamasında "Gençlerimizin eğitim yolculuğunda yanlarında olmaya devam ediyoruz. Hayırlı olsun.” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

