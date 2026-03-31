DOSD Meram’dan özel annelere özel eğitim programı

Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen ve down sendromlu bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen DOSD Meram, anlamlı bir eğitim programına daha ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda down sendromlu bireylerin annelerine özel olarak psikoeğitim programı başlatıldı.

Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen ve down sendromlu bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram, anlamlı bir eğitim programına daha ev sahipliği yapmaya başladı.

Down sendromlu bireylerin ailelerine yönelik destek çalışmalarını sürdüren merkezde, bu kez annelere özel önemli bir psikoeğitim programına start verildi.

"ANNELERE GÜÇ VERECEK PROGRAM, 10 OTURUM SÜRECEK”

"Anneler için Olumsuz Duyguları Yönetme Psikoeğitim Çalışması” başlığıyla yürütülen program, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Güler ve uzman psikolojik danışman Rabia İnci tarafından gerçekleştiriliyor.

Eğitim kapsamında, down sendromu tanılı çocuklara sahip annelere yönelik psikolojik danışmanlık ve bilinçlendirme çalışmaları sunuluyor. Her pazartesi günü gerçekleştirilecek olan program, toplam 10 oturumdan oluşacak.

Eğitim sürecinde annelerin duygularını tanımaları, özellikle olumsuz duygularla başa çıkma becerilerini geliştirmeleri ve psikolojik dayanıklılıklarını artırmaları hedefleniyor. Program, aile içi ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamayı ve annelerin hem kendileriyle hem de çocuklarıyla daha sağlıklı bir bağ kurmalarını desteklemeyi amaçlıyor.

"DUYGULARIN FARKINA VARMAK VE YÖNETEBİLMEK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Duyguların insan hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Doç. Dr. Mustafa Güler, eğitim programına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "İnsan hayatın akışı içerisinde olumlu ya da olumsuz duygular yaşayabilir.

Bu duygularımızı fark edip, özellikle olumsuz duygularımızı yönetebilmek bizim için çok önemlidir. Down sendromlu çocuğa sahip anneler de farklı duygular yaşayabiliyor. Bu duygular içerisinde sıklıkla olumsuz duygularla karşılaşabiliyor.

Bu olumsuz duyguları kontrol edebilmeleri amacıyla 10 oturumdan oluşan psiko-eğitim programı hazırladık. Temel hedefimiz; duygularımızı fark edebilmek. Duygularımızın hayatımızı nasıl etkilediğini görebilmek. Ve bu olumsuz duyguları nasıl düzenleyebileceğimizi öğrenmektir. Böylesi güzel ve önemli bir programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

"ANNELLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞI GÜÇLENDİRİLİYOR”

Uzman psikolojik danışman Rabia İnci ise programın hedeflerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu; "Amacımız; down sendromlu çocuğa sahip annelerimizin yaşadığı duygularını yönetme becerileri kazandırmak. Hedefimiz; annelerimizin psikolojik dayanıklılığını artırmak. Duygularını farketmelerini sağlamak. Daha regüle edebilmelerini sağlamak ve annelerimizin daha güçlenmelerini sağlamak. Dolayısıyla aile içinde hem çocuklarıyla olan ilişkilerinde hem de kendileriyle olan ilişkilerinde daha güçlü olmalarını sağlamak.”

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu