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2025 Emekli aylığı belli oldu! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekliler zamlı maaşlarını ocak ayında alır mı?

2025 Emekli aylığı belli oldu! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekliler zamlı maaşlarını ocak ayında alır mı?
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği en düşük emekli maaşı belli oldu. En düşük emekli aylığı, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltildi. Güncelleme ile birlikte dul ve yetimlerin taban aylıkları da değişti. Zamlı maaşların hesaplara geçmesi için Meclis düzenlemesi yapılacak. Peki, emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?

En düşük emekli maaşı, 12 bin 500 liradan 14 bin 669 liraya yükseltildi.

Böylece en düşük aylığa da 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15,75'lik artış yapılmış oldu.

HANGİ EMEKLİLER FAYDALANACAK?

En düşük emekli uygulamasından, kök maaşı belirlenen rakamdan düşük olanlar yararlanıyor.

Bir SSK veya Bağ-kur emeklisinin maaşı, enflasyon zammına rağmen 14 bin 669 liradan düşükse, en düşük aylığa tamamlanacak.

ENFLASYON ZAMMI MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Emekli maaşlarına, her yılın ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda zam geliyor.

Bu zam oranı doğrudan kök maaşlara uygulanıyor.

Örnekle açıklamak gerekirse; kök maaşı 10 bin lira olan bir emeklinin maaşı enflasyon zammı ile 11 bin 575 liraya yükseliyor. Kök maaşı zamma rağmen belirlenen en düşük aylığın altında kalıyor. Bu durumda emeklinin alacağı maaş 14 bin 669 liraya tamamlanıyor.

En düşük aylık temmuz ayında 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti.

OCAK AYINDA ZAMLI MAAŞ YATAR MI?

En düşük emekli aylığı için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

Söz konusu düzenleme Meclis'te kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya giriyor.

En düşük emekli aylığıyla ilgili kararın maaşların yatacağı tarihe kadar Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

SSK emeklilerinin maaşları her ayın 17'si ile 26'sı aralığında hesaplara yatırılıyor.

Bağ-Kur emeklilerinin maaş tarihleri ayın 25-28'i arasında değişiyor.

DÜZENLEME YETİŞMEZSE NE OLACAK?

Yasal düzenleme gerektirdiği için bu ayın emekli maaşlarına yetişememe ihtimali de bulunuyor.

Düzenlemenin bu aya yetişmemesi halinde, oluşacak fark bir sonraki ayın maaşı ile hesaplara geçecek, herhangi bir hak kaybı olmayacak.

DUL VE YETİM MAAŞLARI DA DEĞİŞİYOR

En düşük emekli maaşı ile birlikte dul ve yetim aylıklarında taban tutar da yükseldi.

Buna göre vefat eden bir kişinin çalışmayan eşi, emekli maaşının yüzde 75'i olan 10 bin 851 lira alacak.

Çalışan eş için dul maaşı yüzde 50'lik kısım olan 7 bin 234 liraya çıkacak.

Vefat eden kişinin çocuğuna ise yüzde 25'e karşılık gelen 3 bin 617 lira ödenecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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