Başkan Bulut: Konya’da konut piyasası güven veriyor

Konya'nın doğru bir yatırım merkezi olduğuna dikkat çeken Konya Müteahhitler Birliği Derneği (KOMÜT) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut, ev almak ve yatırım yapmak isteyenler için en doğru zaman olduğunu belirtti

Enflasyon artışının yavaşladığı son dönemlerde inşaat maliyetlerinde ve gayrimenkul fiyatlarındaki artış durağan hale geçerken arz-talep dengesinden dolayı gayrimenkul fiyatları düşük seviyelerde seyrediyor. İnşaat maliyetlerindeki artışın son aylarda belli bir seyirde devam ettiğine dikkat çeken Konya Müteahhitler Birliği Derneği (KOMÜT) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 'İnşaat Maliyet Endeksi, Kasım 2024' raporuna göre, inşaat maliyet endeksi 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,93 arttı. Ancak bu veriler son 3,5 yılın en düşük seviyesi oldu. Bu veriler ışığında Konya'da konut sektöründeki satış rakamlarına baktığımızda eylül ayında geçen yıla göre yüzde 37,3, ekim ayında yüzde 76,1 ve kasım ayında 63,6 artış görüyoruz. 2024 yılının son çeyreğinde artan satış rakamları bizi önümüzdeki yıllar için umutlandırıyor. Artan rakamlar konut sektörünün güvenli bir yatırım alanı olduğunun kanıtı. Baktığımız zaman satış rakamları da hala eski maliyet üzerinden veriliyor. Her ay ortalama yüzde 2'lik bir maliyet artışını düşünürsek fiyatlar makul seviyelerde. Bu konjonktürde ev almak için en doğru zaman diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

‘6 ŞUBAT DEPREMİ YAPILARDAKİ SAĞLAMLIĞIN ÖNEMİNİ HATIRLATTI'

Konya'nın güvenli bir yatırım merkezi olduğuna dikkat çeken Başkan Bulut, "2 yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri bize bir kez daha yapıların doğru yapımının önemiyle birlikte deprem gerçeğini hatırlattı. Konya bu anlamda depreme dayanıklı yapısıyla güvenli bir şehir. Artan nüfus ve yatırım potansiyelinin yanında sanayi alanındaki gelişmelerde Konya'nın yatırım için doğru bir adres olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

‘YAKIN GELECEKTE EV FİYATLARI DAHA DA ARTABİLİR'

Yeni ev alacaklar ve yatırım yapacaklar için konut almanın en doğru zaman olduğunu söyleyen Başkan Bulut, "Son 3 yılda yüksek maliyet artışlarından dolayı konut üretim adedi her geçen yıl daha da azaldı. Önceki yıllarda villa ve bazı konut projelerinde yüzde 10-20 arası bir köpük vardı. Bu köpükteki marj geri geldiği gibi son 1.5 yılın ortalama maliyet artışı olan yüzde 80 kısımda fiyatlara yansıtılmadı. Konut üretim ve arz piyasasındaki durum, konut alıcılarının gelirlerinin konut fiyatları oranında artmaması, nakit birikimi olanların yüksek banka mevduatına yönelmesi ve konut kredi oranlarının yüksekliği gibi sebeplerden dolayı arz tarafının geri durmasından talep gerilemesi oldu. Bu durum gelecekte konut fiyatlarına yüksek oran artışları olarak yansıyabilir.

‘2025 YILINDA YÜZDE 5 BÜYÜME ÖNGÖRÜLÜYOR'

Türkiye İMSAD 2024 Aralık Ayı Sektör Raporu'nu da değerlendiren Başkan Bulut, "Ekonomi politikalarının olası etkileri 2025 yılı bütçesi ve yıllık program birlikte değerlendirildiğinde inşaat sektörünün 2025 yılında yüzde 5 oranında büyüme göstereceği öngörülüyor. Geleceğe dönük öngörülerin de paylaşıldığı raporda, 2025 yılında da enflasyon ile mücadele amacıyla yıl genelinde sıkılaştırma politikalarının uygulanmaya devam edeceğine dikkat çekilerek sıkı para politikasının etkili olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda inşaat sektöründeki büyümenin yaratacağı talep muhtemelen inşaat malzemesi sanayi üretimini de olumlu etkileyecek” diyerek sözlerine son verdi.

Kaynak: Bülten