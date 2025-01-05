GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
EKONOMİ Haberleri

Borçlu belediyeler mercek altında

Borçlu belediyeler mercek altında
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belediyelerin prim borçlarına ilişkin başlattığı tahsilat süreci işlemeye devam ediyor. Söz konusu borçların, merkezi idarenin belediyelere ayırdığı kaynaktan kesilmesi için düğmeye basıldı.

SGK'ya olan prim borcunu ödemeyen belediyelere yönelik yeni adımlar atılmaya devam ediliyor.
Borçların, merkezi idarenin belediyelere ayırdığı kaynakta kesilmesi için düğmeye basıldı.

Yakın zamanda hayata geçirilecek düzenlemeyle prim borçlarının kısa sürede tahsil edilmesi bekleniyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, mevzuatta değişiklik yapıldığını söyleyerek şunları aktardı:

"Belediyelerin borçları kaynakta kesiliyordu ancak iştiraklerinin kesilmiyordu. Artık belediye iştiraklerinin de prim borçları kaynakta kesilebilecek. Belediye prim borçlarının ödenmesine ilişkin bu son 6 aya baktığımızda belediyelerin prim borçları toplamda 96 milyardı. Şu anda 160 milyara yükseldi. Dolayısıyla burada hem prim ödenmemeye devam ediyor. Hem de prim borçlarının faizlerinin getirdiği bir rakam bu."

En borçlu İzmir

Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olan belediyeler arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi 9 milyar 800 milyon lira ile başı çekiyor. İzmir'i, 8 milyar 700 milyon liralık borçla Ankara Büyükşehir Belediyesi takip ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de 6 milyar 400 milyon lira prim borcu bulunuyor. Adana Büyükşehir Belediyesi 4 milyar 300 milyon liralık borçla 4'üncü sırada. Şişli Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi de en fazla borcu olanlar arasında.

SGK borçlarının tahsili, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından bir hayli önem taşıyor.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER