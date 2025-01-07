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En düşük emekli aylığı belli oldu!

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En düşük emekli aylığı belli oldu!
En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi

Aralık ayı enflasyonu açıklanınca SSK ve Bağkur emeklilerin maaşına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı yüzde 15,75 olarak belirlenmişti.

"En düşük emekli aylığı" da aynı oranda artırıldı.

VEDAT IŞIKHAN DUYURDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.

En düşük emekli aylığı, gün sayısından, primin düşüklüğünden dolayı çok düşük alan emekliler gözetilerek 2019'da getirilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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