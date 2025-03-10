Fahiş fiyatla mücadelede 17 bin firmaya 455 milyon lira ceza

Fahiş fiyatla mücadele kapsamında yılın 2 ayında 85 bin 238 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Ticaret Bakanlığı ekipleri 17 bin 395 firmaya 455 milyon lira idari para cezası uyguladı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Haber Merkezi
Fahiş fiyatla mücadele kapsamında yılın 2 ayında 85 bin 238 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Ticaret Bakanlığı ekipleri 17 bin 395 firmaya 455 milyon lira idari para cezası uyguladı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Haber Merkezi
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