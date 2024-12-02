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Kasım enflasyonu yarın belli olacak

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Kasım enflasyonu yarın belli olacak
Piyasalar 2024 yılını yoğun ekonomi gündemiyle kapatacak. Bugün dış ticaret verileri, yarın da kasım ayı enflasyonu belli olacak. Milyonlarca çalışanın gözü ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda olacak. Komisyon, ilk toplantısını 10 Aralık’ta yapacak.

2024'ün son ayında da Türkiye'de ekonomi gündemi oldukça yoğun.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı dış ticaret verilerini bugün açıklayacak. Ekim ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artışla 23 milyar 600 milyon doları geçmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Aralık'ta ise kasım ayı enflasyon verilerini yayımlayacak. Enflasyon, ekimde yıllık bazda Temmuz 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.

İş gücü istatistikleri 10 Aralık'ta açıklanacak
Ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi ve iş gücü istatistikleri 10 Aralık'ta belli olacak. Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde de tek haneli durumunu korumuş ve 8,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

12 Aralık'ta da Merkez Bankası, ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerini kamuoyuna duyuracak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 16 Aralık'ta kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıklayacak.

Bütçe görüşmeleri, Meclis Genel Kurulu'nda 9 Aralık'ta başlayacak ve 20 Aralık'a kadar devam edecek.

Asgari ücret bu ay belli oluyor
Yılın son ayında milyonlarca işçi ile işverenin gözü ise Asgari Ücret Tespit Komisyonunda olacak.
Tespit komisyonun ilk toplantısı 10 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak.
İşçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını TİSK yetkilileri temsil edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri de masada yer alacak. Yeni asgari ücret aralık ayının sonuna kadar belli olacak. 

Kaynak: Haber Merkezi

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