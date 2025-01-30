Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

Merkez Bankası toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar yükselişle 167 milyar 560 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 24 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 537 milyon dolar artışla 99 milyar 328 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 17 Ocak'ta 96 milyar 791 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 721 milyon dolar artışla 66 milyar 511 milyon dolardan 68 milyar 232 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artışla 163 milyar 303 milyon dolardan 167 milyar 560 milyon dolara çıktı.göre, Merkez Bankası toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar yükselişle 167 milyar 560 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Kaynak: AA