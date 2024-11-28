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Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği’nden sahte dolar açıklaması

Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği’nden sahte dolar açıklaması
Yurt dışında basılan sahte dolarların Türkiye’de piyasaya sürülmeye çalışıldığı iddialarının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği açıklama yaptı.

Yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların Türkiye'de piyasaya sürülmeye çalışıldığı iddiası gündemdeki yerini koruyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 'sahte dolar' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

TCMB, "Bankamız, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir" derken; TBB, "Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"İLGİLİ MERCİLER ÇALIŞMA YÜRÜTÜLMEKTEDİR"
TCMB, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bankamız, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir.

Bu kapsamda son günlerde piyasada sahte yabancı banknot dolaşımının arttığına dair haberlere konu olan sahte efektifler, adli merciler tarafından bilirkişi raporu düzenlenmesi amacıyla Bankamıza gönderilmiştir.

Söz konusu sahte efektiflere dair Bankamız tarafından hazırlanan bilirkişi raporları, adli mercilerin yanı sıra bankacılık sektörünün uyarılmasını teminen Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile paylaşılmıştır. Bunun yanında teknolojik altyapıda sahteciliğe karşı tedbir alınmasına yönelik gerekli yönlendirmeler yapılmıştır."

"ATM'LER GÜNCELLENİYOR"
TBB tarafaından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"Son günlerde piyasada sahte döviz banknotlarının dolaşımının arttığına dair haberler yer almaktadır. Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla; kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır.

Bankacılık sektörü, ilgili kamu kurumlarıyla yakın iş birliğinde, ekonomik faaliyetin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi, müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması ve sahte dövizle etkin mücadele için gerekli çalışmaların kısa sürede tamamlanması amacıyla hassasiyetle çalışmaktadır."

Kaynak: Haber Merkezi

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