Sürücüler müjde! Benzine indirim yolda: Yarın geceden itibaren..

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Yarın gece yarısından itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi beklenirken pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul’da benzinin litresi 42 lira 15 kuruş, Ankara’da ise 42 lira 67 kuruştan satılacak.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Yarın geceden itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi beklenirken pompaya da yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin 42 lira 15 kuruş, Ankara'da ise 42 lira 67 kuruştan satılacak.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı
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