Tarım ve gıda ürünleri ihracatında rekor

Geçen yıl bir önceki yıla göre tarım ve gıda ürünleri ihracatı yüzde 5,3 artışla 32 milyar 560 milyon dolar olarak gerçekleşerek ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 150’ye ulaştı. Türkiye tarihinde en yüksek tarımsal ihracat rakamına ulaşıldı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı X'te, tarım ve gıda ürünleri ihracatına ilişkin paylaşım yaptı.
Tarımda yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejilerinde yeni rekorlara imza attıklarını bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2024 yılında bir önceki yıla göre tarım ve gıda ürünleri ihracatı yüzde 5,3 artışla 32 milyar 560 milyon dolar olarak gerçekleşerek ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 150'ye ulaştı. Tarihimizin en yüksek tarımsal ihracat rakamının ülkemize, milletimize ve ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyor, gece gündüz çalışan, bu başarıda emeği olan üreticilerimize ve sektörümüze teşekkür ediyorum."
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