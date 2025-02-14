GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
EKONOMİ Haberleri

Ticari defterler elektronik ortama taşınıyor

Ticari defterler elektronik ortama taşınıyor
İşletmelerin muhasebesiyle ilgili olmayan pay, yönetim ve müdürler kurullarının karar ile genel kurul ve müzakere defterleri de elektronik ortamda tutulacak.

Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarınca hazırlanan "İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, işletmeler pay, yönetim ve müdürler kurullarının karar ile genel kurul ve müzakere defterlerini de elektronik ortamda tutmakla yükümlü olacak.

Kuruluşu 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilen şirketler ile 15 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ"in ilgili maddesinde sayılan anonim şirketlerin, söz konusu defterlerini elektronik ortamda tutmaları gerekecek. Bunların dışında kalan şirketler de ihtiyari olarak defterlerini elektronik ortamda tutabilecek. Ancak bu durumda defterlerin tamamı elektronik ortamda tutulacak.

Kuruluşundan itibaren defterlerini elektronik ortamda tutacak şirketlerde defterler, şirketin ticaret siciline tescili ile eş zamanlı olarak elektronik defter sisteminde oluşturularak aktif hale getirilecek.

Fiziki durumdaki defterlerini elektronik ortamda tutma yükümlülüğü kapsamına giren şirketler ise yükümlülüğün doğduğu tarihten itibaren en geç iki ay içinde notere başvurarak fiziki defterlerin kapanış onayını yaptıracak.

Tebliğ, 1 Temmuz 2025'te yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

  • #Hazine ve Maliye Bakanlığı #Ticaret Bakanlığı #Resmi Gazete

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER