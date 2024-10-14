TÜİK: Tavuk eti ve yumurta üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında bir önceki aya göre tavuk eti, tavuk yumurtası ve içme sütü üretiminin arttığını açıkladı. TÜİK, Ağustos 2024 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,8 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,2 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 5,6 arttı, hindi eti üretimi yüzde 3,3 azaldı. Ağustosta bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 4,3 oranında artarak 214 bin 432 ton, tavuk yumurtası üretimi yüzde 6 artarak 1 milyar 808 milyon 368 bin adet oldu.
Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 8,7 arttı, ayran üretimi yüzde 10,5 arttı, yoğurt üretimi yüzde 0,6 azaldı, içme sütü üretimi yüzde 9,7 arttı, tereyağı üretimi yüzde 20,2 arttı. Bir önceki aya göre ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı yüzde 0,4 azalarak 934 bin 396 ton, içme sürü üretimi yüzde 17 artarak 124 bin 876 ton olarak gerçekleşti.
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