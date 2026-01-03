GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Vergi dairelerinin kuruluş ve görevlerine ilişkin esaslar belirlendi

Vergi dairelerinin kuruluş ve görevlerine ilişkin esaslar belirlendi
Vergi dairelerinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle vergi, resim, harç ve benzeri gelirlerin, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin düzenli, süratli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için vergi dairelerinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, vergi daireleri mükellefi tespit eden, vergi, resim ve harç tarh eden, tahakkuk ettiren, ceza kesen ve tahsil eden daireleri olarak tanımlandı.

Yönetmelikte vergi dairelerinin kuruluşu, yetki alanları, iştigal konularıyla mükelleflerin hangi vergi dairesine bağlı olacağına ilişkin düzenlemelere de yer verildi.

Vergi daireleri bünyesinde sicil-yoklama, vergilendirme, KDV-ÖTV iade, vezne, muhasebe kayıt, takip, icra, satış, tarama ve kontrol ile yazışma ve arşiv bölümleri oluşturulacak. Bölümlerin sayısı ve görev dağılımı, iş hacmine göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek.

Yönetmelikte, vergi dairesi müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları ayrıntılı şekilde düzenlenirken, müdür yardımcılarıyla gelir uzmanlarının sorumluluk alanları da açıkça tanımlandı. Vergi dairesi müdürleri, aynı zamanda muhasebe yetkilisi sıfatıyla şahsen, tahsilata ilişkin işlemlerden dolayı ise vezne, muhasebe kayıt, takip, icra ve satış bölümlerine bakan vergi dairesi müdür yardımcıları ile Sayıştaya karşı sorumlu olacak.

Kaynak: AA

