Konya Marsan Sanayi Sitesinde yangın paniği! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Marsan Sanayi Sitesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede yükselen yoğun duman, gökyüzünü kapladı.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Yangının ardından bölgeden yükselen siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, sanayi sitesinde güvenlik önlemleri artırıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Konya Organize Sanayi Bölgesi'nden endüstriyel itfaiye araçları ile Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri de çalışmalara destek verdi. Yangının üretim alanlarına sıçramaması için sürdürülen yoğun müdahale ile yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

YANGIN DEPO BÖLÜMÜNDEN ÇIKMIŞ

Yangının, fabrikanın depo olarak kullanılan bölümünde çıktığı öğrenildi. Depoda strafor ve diğer yalıtım malzemelerinin bulunması nedeniyle alevlerin kısa sürede yayıldığı ve yoğun siyah dumanın oluştuğu belirtildi. Ekipler, yangının üretim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

İŞTE OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER;

(Cumali Özer)