KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 02 Ocak 2026 Cuma

Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 02 Ocak 2026 Cuma günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

EMİNE KUVVET

DERE
18-12-1933

ÜÇLER MEZARLIĞI

MEVLÜT YAŞAR

SADIKHACI
16-05-1938

TEKKE MEZARLIĞI

YÜKSEL KÖROĞLU

HACINUMAN
01-02-1947

YAZIR MEZARLIĞI

ÖMER KAHRİMAN

AFŞAR
19-12-1954

ULUIRMAK MEZARLIĞI

KEZBAN EKENTOKGİL

BAŞARAKAVAK
19-10-1944

MUSALLA MEZARLIĞI

EKREM KARAASLAN

MALATYA
20-01-1951

YAZIR MEZARLIĞI

FEYZA FADİME KOÇAK

KARATAY
25-01-2002

YAĞBASAN MEZARLIĞI

FUAT PEKOLGUNÇELİK

KONYA
22-12-1965

YEDİLER MEZARLIĞI

MUAMMER AKYIL

KONYA
01-03-1954

DERE BÜYÜK MEZARLIĞI

BEBEK EL HÜSEYİN


01-01-2026

YAZIR MEZARLIĞI

BEBEK (MUSTAFA YİĞİT) ÇİMEN


01-01-2026

YAĞBASAN MEZARLIĞI

NAZİFE ŞİMŞEK

BAŞKUYU
01-07-1935

YAZIR MEZARLIĞI

EMİNE ÇALTAŞI

KARABAĞ
15-04-1950

YAZIR MEZARLIĞI

HÜSEYİN HORASAN

OBRUK
03-03-1956

MUSALLA MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

