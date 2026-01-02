Konya’da bugün vefat edenler 02 Ocak 2026 Cuma

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
EMİNE KUVVET
|
DERE
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MEVLÜT YAŞAR
|
SADIKHACI
|
TEKKE MEZARLIĞI
|
YÜKSEL KÖROĞLU
|
HACINUMAN
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
ÖMER KAHRİMAN
|
AFŞAR
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
KEZBAN EKENTOKGİL
|
BAŞARAKAVAK
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
EKREM KARAASLAN
|
MALATYA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
FEYZA FADİME KOÇAK
|
KARATAY
|
YAĞBASAN MEZARLIĞI
|
FUAT PEKOLGUNÇELİK
|
KONYA
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
MUAMMER AKYIL
|
KONYA
|
DERE BÜYÜK MEZARLIĞI
|
BEBEK EL HÜSEYİN
|
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
BEBEK (MUSTAFA YİĞİT) ÇİMEN
|
|
YAĞBASAN MEZARLIĞI
|
NAZİFE ŞİMŞEK
|
BAŞKUYU
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
EMİNE ÇALTAŞI
|
KARABAĞ
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
HÜSEYİN HORASAN
|
OBRUK
|
MUSALLA MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi