Gözler pazartesi günü belli olacak memur ve emekli zammına çevrildi

Asgari ücretin ardından gözler memur ve emeklilere yeni yılda yapılacak zam oranına çevrildi. 5 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte yılın ilk altı ayına ilişkin zam da netleşecek.

Memur ve emeklisinin alacağı maaş zammı, toplu sözleşme ve enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağ-kur emeklisi ise 6 aylık enflasyon oranında artış alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.

Yılın ikinci yarısındaki 5 aya ilişkin tüketici fiyat endeksine ait veriler belli oldu. Böylece memur ve emeklisinin 5 aylık zam farkı da netleşti.

5 aylık verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 artış alacak. Memur ve emeklilerinin ise yüzde 17,55 zamları netleşti. Bu sayılara aralık ayında gerçekleşecek veriler de eklenecek. Böylecek yeni yılın ilk 6 ayında zam oranları netleşecek.

"Zam oranı aralık enflasyonuyla netleşecek"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 aylık artışları yüzde 11,20 netleşti. Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 17,55 artış şimdiden netleşti diyebiliriz." dedi.

Zengin, şunları kaydetti;

5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacakları zam yüzde 11.20 netleşti. Buna aralık ayı TÜFE'si de ilave edilecek. Memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 17,55'lik artışları şu anda netleşti. Memur ve memur emeklilerine aralık ayı TÜFE'si ilave edilecek.

Ayrıca taban aylığının 1000 lira artışı da söz konusu olacak. Dolayısıyla 5 aylık TÜFE'ye göre, aralık ayı hariç olmak üzere; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 aylık artışları yüzde 11,20 netleşti. Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 17,55 artış şimdiden netleşti diyebiliriz.

11 aylık enflasyon da yüzde 29,74 oldu. Merkez Bankası biliyorsunuz enflasyon oranlarını revize etmiş, yüzde 31 ile 33 arasında bir enflasyon gerçekleşmesini öngörmüştü. Şayet Merkez Bankası'nın en düşük oranı yüzde 31 olursa; SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak ayı artışı yüzde 12,28, memur ve emeklilerin ise yüzde 18,70 olacak.

En yüksek oran olan yüzde 33 oranının gerçekleşmesi durumunda da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı artışı yüzde 14, memur ve emeklilerin ise ocak ayı artışı yüzde 20,51 seviyesinde gerçekleşecek. Eğer bu ay gibi beklentilerin altında bir TÜFE gerçekleşmesi durumunda, işte ilk yüzde 31'e yakın bir oranın olma ihtimaliyle; SSK, Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,28; memur emeklileri ise, memurlar ve emeklileri ise yüzde yüzde 18,70 olma ihtimali söz konusu.

Kaynak: AA