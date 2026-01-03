GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Cenazeler morgda karıştı: Mezarlar yeniden açıldı

Cenazeler morgda karıştı: Mezarlar yeniden açıldı
Aydın’ın Didim ilçesinde aynı gün hayatını kaybeden Alman ve Türk vatandaşların cenazelerinin hastane morgunda karıştığı iddiasına ilişkin savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

31 Aralık 2025 Çarşamba günü Didim Devlet Hastanesi'nde aynı gün kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Alman vatandaşı Derahaea Mana Heffmann (81) ile Türk vatandaşı Fikriye Tuna'nın (76) cenazeleri, morga kaldırıldı.

Ancak iddiaya göre, burada cenazeler karıştı. İlk olarak Fikriye Tuna'nın yakınları, hastaneye gelerek cenazeyi teslim aldı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Tuna'nın cenazesi, mezarlığa götürülerek toprağa verildi.

CENAZENİN KENDİLERİNE AİT OLMADIĞINI İLERİ SÜRDÜLER 

Bir süre sonra Alman vatandaşı Derahaea Mana Heffmann'ın ailesi, cenazeyi almak üzere hastaneye başvurdu. Morgda bulunan cenazenin kendilerine ait olmadığını fark eden aile, durumu hastane yetkililerine bildirdi.

CENAZELERİN KARIŞTIĞI KESİNLEŞTİ 

Yapılan incelemede, cenazelerin karıştığı kesinleşti. Bunun üzerine Alman aile, hastane yönetimi hakkında şikayetçi oldu.

MEZAR AÇILDI 

Olayın ortaya çıkmasının ardından hastane yetkilileri, Türk aileyle irtibata geçti. Yanlış cenazenin defnedildiği bilgisi verilerek mezarın yeniden açılması gerektiği ifade edildi. Fikriye Tuna'nın ailesinin onayıyla mezar açıldı, cenazeler doğru ailelere teslim edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Yaşanan olayın ardından Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

