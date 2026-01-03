Cenazeler morgda karıştı: Mezarlar yeniden açıldı

31 Aralık 2025 Çarşamba günü Didim Devlet Hastanesi'nde aynı gün kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Alman vatandaşı Derahaea Mana Heffmann (81) ile Türk vatandaşı Fikriye Tuna'nın (76) cenazeleri, morga kaldırıldı.
Ancak iddiaya göre, burada cenazeler karıştı. İlk olarak Fikriye Tuna'nın yakınları, hastaneye gelerek cenazeyi teslim aldı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Tuna'nın cenazesi, mezarlığa götürülerek toprağa verildi.
CENAZENİN KENDİLERİNE AİT OLMADIĞINI İLERİ SÜRDÜLER
Bir süre sonra Alman vatandaşı Derahaea Mana Heffmann'ın ailesi, cenazeyi almak üzere hastaneye başvurdu. Morgda bulunan cenazenin kendilerine ait olmadığını fark eden aile, durumu hastane yetkililerine bildirdi.
CENAZELERİN KARIŞTIĞI KESİNLEŞTİ
Yapılan incelemede, cenazelerin karıştığı kesinleşti. Bunun üzerine Alman aile, hastane yönetimi hakkında şikayetçi oldu.
MEZAR AÇILDI
Olayın ortaya çıkmasının ardından hastane yetkilileri, Türk aileyle irtibata geçti. Yanlış cenazenin defnedildiği bilgisi verilerek mezarın yeniden açılması gerektiği ifade edildi. Fikriye Tuna'nın ailesinin onayıyla mezar açıldı, cenazeler doğru ailelere teslim edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşanan olayın ardından Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA