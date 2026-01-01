Konya’da yarın okullar tatil mi? Olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil olan ilçeler | 2 Ocak Cuma

KONYA'NIN 12 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ!
Konya'nın Karapınar, Ereğli, Hadim, Ilgın, Doğanhisar, Taşkent, Cihanbeyli, Emirgazi, Sarayönü, Kadınhanı, Seydişehir ve Halkapınar ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar 2 Ocak 2026 Cuma günü tatil edildi.
Meteoroloji verilerine göre Ereğli ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. 2 Ocak 2026 Cuma günü sabah saatlerinde hava sıcaklığının -14 dereceye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi. Aşırı soğuk, buzlanma ve tipi riskine karşı alınan tedbirler kapsamında ilçe genelinde eğitim-öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı.
Okullar Tatil Edildi!
Yapılan açıklamaya göre;
• İlçe genelindeki resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında,
• Özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul,
• Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde
2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
(Berna Ata)