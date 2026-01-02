Bakan Fidan Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan'ın, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ve BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüşmelerinde, Yemen'deki son gelişmeler ele alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan'ın, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ve BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüşmelerinde, Yemen'deki son gelişmeler ele alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!
Yorum Yap