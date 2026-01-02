Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapımız ülkesine katkıda bulunmak isteyen herkese açık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim kapımız ülkesine, milletine faydalı olmak; AK Parti çatısı altında Türkiye Yüzyılı vizyonumuza katkıda bulunmak isteyen herkese açıktır.“ açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti olarak üye sayılarını son dönemde 664 bin 568 artırdıklarını, toplamda 11 milyon 543 bin 301'e ulaştıklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:
"AK Parti'nin milletin partisi olduğunun bir tezahürü olan, milletimizle kurduğumuz güçlü bağı yansıtan bu önemli başarıya imza atan teşkilatımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim kapımız ülkesine, milletine faydalı olmak; AK Parti çatısı altında Türkiye Yüzyılı vizyonumuza katkıda bulunmak isteyen herkese açıktır. Türkiye'nin güçlü bir AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na ihtiyacı vardır. İnşallah partimizi ve ittifakımızı daha da büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz."
