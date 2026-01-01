Konya’da okulların tatil edildiği ilçe sayısı 21’e çıktı!

Konya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 ilçede okullar 2 Ocak 2025 Cuma günü 1 gün süreyle tatil edildi.

Konya genelinde kar yağışı etkisini gösterirken, şehir merkezi ile ilçeler arasında hava şartları açısından belirgin farklılıklar yaşandı. Sabah saatlerinde merkez ilçelerde kısa süreli kar yağışı görülse de, yağış uzun sürmeden etkisini yitirdi. Öğle saatlerine doğru güneş zaman zaman kendini gösterirken, soğuk hava kent genelinde etkisini sürdürmeye devam etti.

KONYA'NIN 21 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Konya'nın Karapınar, Bozkır, Ereğli, Güneysınır, Akşehir, Hadim, Ilgın, Doğanhisar, Taşkent, Cihanbeyli, Emirgazi, Sarayönü, Kadınhanı, Seydişehir, Derbent, Derebucak, Altınekin, Yalıhüyük, Kulu, Ahırlı ve Halkapınar ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar 2 Ocak 2026 Cuma günü tatil edildi.

HALKAPINAR

Halkapınar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, yarın (2 Ocak) ilçemiz genelindeki resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.

EREĞLİ

Meteoroloji verilerine göre Ereğli ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. 2 Ocak 2026 Cuma günü sabah saatlerinde hava sıcaklığının -14 dereceye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi. Aşırı soğuk, buzlanma ve tipi riskine karşı alınan tedbirler kapsamında ilçe genelinde eğitim-öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı.

KARAPINAR

Karapınar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Karapınar İlçemizde kar yağışı ve olası buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle İlçe genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 02.01.2026 (Cuma)Günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine, Ayrıca Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş-anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." denildi.

SARAYÖNÜ

Sarayönü Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sarayönü ilçemizde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksaklıkların önüne geçmek ve yaşanabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 02/01/2026 Cuma günü tüm ilk ve orta dereceli okullarımızda ve yaygın eğitim kurslarımızda Eğitim-Öğretime (1) gün süreyle ara verilmesine; karar verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personellerimiz 02/01/2026 günü (1) gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

KADINHANI

Kar yağışı ve buzlanma nedeni ile Konya'nın Kadınhanı ilçesinde de 2 ocak Cuma günü eğitime ara verildi.

DOĞANHİSAR

Doğanhisar Kaymakamlığı tarafından açıklamada, "İlçemizde gün içerisinde etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklıklarının sabah saatlerine doğru -13/-14 derecelerine kadar düşmesi beklendiğinden dolayı oluşabilecek don ve buzlanma riski nedeniyle; İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, 02/01/2026 Cuma günü ilçemiz genelinde eğitim ve öğretime (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan memur ve kamu görevlilerimiz (1) gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

DERBENT

Derbent Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili öğrenciler! İlçemizde sabaha karşı beklenen hava sıcaklığının -14 derece seviyelerinedüşecek olması nedeniyle aşırı don ve buzlanma riskinin oluşturabileceği olumsuzlukların önlenmesi amacıyla ilçe genelinde tüm ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime 02.01.2025 (Cuma) tarihinde 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir."

AKŞEHİR

2 Ocak 2026 tarihinde (yarın) olumsuz hava koşulları (don ve buzlanma) nedeniyle Taşımalı Eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Öte yandan Konya'nın Seydişehir, Emirgazi, Cihanbeyli, Hadim,Taşkent, Ilgın, Güneysınır, ve Bozkır, Derebucak, Altınekin,Yalıhüyük,Kulu, Ahırlı ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 2 Ocak Cuma günü tatil edildiği öğrenildi.

(Berna Ata)