KONYA Haberleri

Konya-Aksaray yolunda korkutan kaza: Minibüs takla attı! 2 yaralı

- Güncelleme Tarihi:

Konya-Aksaray yolunda korkutan kaza: Minibüs takla attı! 2 yaralı
Konya-Aksaray karayolunda otomobil ile çarpışan minibüsün şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı. Takla atan minibüsten çıkarılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza,Konya- Aksaray karayolu 9 kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Yenikent beldesine giden A.Y. (40) yönetimindeki 06 AAC 721 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Yapılcan köyünden Konya- Aksaray karayoluna çıkış yapan M.G. (23) idaresindeki 68 AGH 915 plakalı Opel marka minibüs çarpıştı.



Çarpışmanın Şiddetiyle Şarampole Devrildi

Çarpışmanın etkisiyle minibüs takla atıp şarampole devrildi. Kazada minibüs sürücüsü M.G. ile yolcu olarak bulunan F.A. (21) yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralıların Durumu İyi

Kısa sürede adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

